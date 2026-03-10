Milano 13:49
44.987 +2,18%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:49
10.400 +1,47%
Francoforte 13:49
23.896 +2,08%

Parigi: si concentrano le vendite su TotalEnergies

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su TotalEnergies
Pressione sulla compagnia petrolifera e del gas francese, che tratta con una perdita del 2,57%.
Condividi
```