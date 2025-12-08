Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:50
25.607 -0,33%
Dow Jones 18:50
47.753 -0,42%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: andamento negativo per Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Ferragamo
(Teleborsa) - Sottotono la maison del lusso, che passa di mano con un calo dell'1,94%.

Lo scenario su base settimanale di Salvatore Ferragamo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della casa di moda italiana. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 7,945 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,79. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,735.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```