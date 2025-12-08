Piazza Affari: andamento negativo per Ferragamo

(Teleborsa) - Sottotono la maison del lusso
, che passa di mano con un calo dell'1,94%.
Lo scenario su base settimanale di Salvatore Ferragamo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della casa di moda italiana
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 7,945 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,79. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,735.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)