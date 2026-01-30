Milano 13:22
45.529 +1,01%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 13:23
10.228 +0,55%
Francoforte 13:22
24.541 +0,95%

Piazza Affari: movimento negativo per Fincantieri

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per Fincantieri
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il principale complesso cantieristico al mondo, che presenta una flessione del 3,00% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Fincantieri segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 15,97 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 16,47. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 15,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```