Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:54
25.609 -0,32%
Dow Jones 18:54
47.763 -0,40%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: violenta contrazione per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: violenta contrazione per il settore beni di consumo italiano
Il Comparto dei beni di largo consumo crolla dell'1,52%, scendendo fino a 113.983,88 punti.
Condividi
```