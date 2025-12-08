SILVER del 5/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre
Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,03% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 58,82. Rischio di eventuale correzione fino al target 57,46. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 60,18.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)