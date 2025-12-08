Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:54
25.609 -0,32%
Dow Jones 18:54
47.763 -0,40%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

SILVER del 5/12/2025

Finanza
SILVER del 5/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre

Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,03% sui valori precedenti.

Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 58,82. Rischio di eventuale correzione fino al target 57,46. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 60,18.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```