Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 19:09
25.158 +0,12%
Dow Jones 19:09
50.091 -0,19%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

New York: in perdita Shopify

Pressione sull'azienda di commercio globale con sede in Canada, che perde terreno, mostrando una discesa dell'11,91%.
