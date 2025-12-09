Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre
Debole la giornata per il Dow Jones 30, che porta a casa un calo dello 0,45%.
Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 47.971,4 con primo supporto visto a 47.490,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 47.242,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)