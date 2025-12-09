Milano 12:20
43.557 +0,29%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:20
9.655 +0,11%
Francoforte 12:19
24.100 +0,23%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Debole la giornata per il Dow Jones 30, che porta a casa un calo dello 0,45%.

Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 47.971,4 con primo supporto visto a 47.490,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 47.242,4.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
