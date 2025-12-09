Milano 12:21
43.562 +0,30%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:21
9.657 +0,12%
Francoforte 12:21
24.110 +0,26%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 43.516. Rischio di discesa fino a 43.352 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 43.681.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
