Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre
Frazionale ribasso per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,35%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6.868,1. Primo supporto a 6.827,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6.807,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)