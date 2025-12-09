Milano 12:22
43.558 +0,29%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:22
9.655 +0,10%
Francoforte 12:22
24.110 +0,27%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Frazionale ribasso per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,35%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6.868,1. Primo supporto a 6.827,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6.807,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
