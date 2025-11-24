Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,92%

Il Nasdaq-100 prende il via a 24.462,87 punti

Seduta positiva per l'indice del listino high-tech USA, che avanza bene dello 0,92%, a quota 24.462,87 in apertura.
