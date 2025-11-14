Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 20:09
25.036 +0,17%
Dow Jones 20:09
47.204 -0,53%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,27% alle 19:30

Il Nasdaq-100 scambia a 25.059,96 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA riporta un modesto guadagno dello 0,27%, chiudendo a 25.059,96 punti alle 19:30.
