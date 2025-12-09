Eventi e scadenze del 9 dicembre 2025

Martedì 09/12/2025

(Teleborsa) -- Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa- Montréal, Québec - La riunione del G7 sotto la presidenza canadese, sarà co-ospitata dalle ministre Mélanie Joly (Industria) ed Evan Solomon (IA e Innovazione Digitale). La riunione si basa sulle priorità della presidenza G7 canadese 2025: sicurezza economica, transizione digitale e partenariati futuri. L'Italia sarà rappresentata dal ministro Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento- Inizia la riunione di politica monetaria- Pubblica l'outlook sull'energia10:00 -- Bruxelles - I ministri della ricerca definiranno la loro posizione sul regolamento EuroHPC e affronteranno il tema di Orizzonte Europa. I ministri competenti per lo spazio esamineranno l'EU Space Act.10:00 -- Aula Magna ISTAT, Roma - "L'economia dello spazio in Italia. Primi dati e impatto delle imprese spaziali sull'economia nazionale", dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Durante l'evento verranno presentati i dati sulle imprese del settore e sul loro impatto economico, sviluppati secondo standard internazionali in collaborazione tra ISTAT e ASI10:30 -- Corsie Sistine, Roma - All'assemblea dal titolo "Lavoro, Impresa, Coesione sociale: le leve per il futuro del Paese" saranno presentati dati e indagini su redditi da lavoro, contratti in dumping, consumi delle famiglie e turismo. Prevista la relazione di Nico Gronchi, Presidente nazionale Confesercenti, e a seguire gli interventi di Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, e di Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze11:15 -- Sala delle Colonne, Campus Luiss, Roma - Presentazione dello studio sugli impatti economici e sociali del Piano di sviluppo dell'Aeroporto di Roma Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’ Il Masterplan 2046: vantaggi economico-sociali, realizzato dal Centro di Ricerca Luiss in Strategic Change “Franco Fontana”. Tra gli interventi, Gaetano Quagliariello (Dean Luiss School of Government), Alberto Petrucci (Direttore del Dipartimento di Economics and Financial Markets della Luiss) e Marco Troncone (AD di Aeroporti di Roma)12:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo13:00 -- L'economia dello spazio in Italia: variabili core del conto tematico e performance delle imprese space-related - anno 202114:30 -- Sala della Regina, Palazzo Montecitorio - "CEOforLIFE" e Task Force Italia presenteranno il Position Paper 2025 che riassume l'attività annuale ed i modelli di sviluppo più avanzati ispirati alle migliori pratiche imprenditoriali virtuose per lo sviluppo dell'Italia. Saluto del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè e interventi, tra gli altri di Giordano Fatali, (President & Founder, CEOforLIFE e Task Force Italia) e Guido Ciancio (Direttore, Task Force Italia)15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema17:00 -- Palazzo Mezzanotte, Sede di Borsa Italiana - Prestigioso appuntamento dedicato alle migliori pratiche di rendicontazione e trasparenza, promosso da Borsa Italiana, Università Bocconi e FERPI. Alla Cerimonia di Premiazione interverranno, tra gli altri, Filippo Nani (Presidente di FERPI), Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana) e Francesco Billari (Rettore della Università Bocconi)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Annual report 2024 / 2025 (Ottobre - Settembre)