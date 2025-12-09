Milano 12:26
43.550 +0,27%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:26
9.657 +0,12%
Francoforte 12:26
24.103 +0,24%

Francoforte: andamento rialzista per Puma

(Teleborsa) - Balza in avanti Puma, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,09%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Puma rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Puma. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 20,83 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 20,08. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
