Francoforte: andamento rialzista per Puma

(Teleborsa) - Balza in avanti Puma
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,09%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Puma
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Puma
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 20,83 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 20,08. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)