Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:09
25.679 +0,20%
Dow Jones 19:09
47.633 -0,22%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Francoforte: risultato positivo per Auto1

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Auto1, che tratta in utile del 2,06% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Auto1 rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La situazione di medio periodo di Auto1 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 25,02 Euro. Supporto visto a quota 24,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 25,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
