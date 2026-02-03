Milano 16:40
46.345 +0,74%
Nasdaq 16:40
25.449 -1,13%
Dow Jones 16:40
49.472 +0,13%
Londra 16:40
10.292 -0,48%
Francoforte 16:40
24.772 -0,10%

Francoforte: si concentrano le vendite su Scout24

Composto ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
