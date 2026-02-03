Milano
16:40
46.345
+0,74%
Nasdaq
16:40
25.449
-1,13%
Dow Jones
16:40
49.472
+0,13%
Londra
16:40
10.292
-0,48%
Francoforte
16:40
24.772
-0,10%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 16.57
Home Page
/
Notizie
Francoforte: si concentrano le vendite su Scout24
Francoforte: si concentrano le vendite su Scout24
Migliori e peggiori
,
In breve
03 febbraio 2026 - 13.00
Composto ribasso per la
società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria
, in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
Argomenti trattati
Germania
(68)
Titoli e Indici
Scout24
-4,05%
