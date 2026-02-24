Milano 14:12
46.531 -0,36%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:12
10.680 -0,05%
Francoforte 14:12
24.956 -0,15%

Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Bank
Ribasso per la prima banca tedesca come assets, che presenta una flessione del 2,25%.
Condividi
```