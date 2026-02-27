Milano 13:01
47.459 +0,07%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:01
10.889 +0,39%
Francoforte 13:00
25.317 +0,11%

Francoforte: si concentrano le vendite su MTU Aero Engines

Rosso per il produttore di motori aeronautici, che sta segnando un calo del 2,11%.
