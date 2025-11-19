Sage Group, nuovo buyback da 300 milioni di sterline dopo risultati in crescita

Sage Group

(Teleborsa) -, multinazionale britannica di software aziendale, ha chiuso l'conin aumento del 10%, raggiungendo i 2.513 milioni di sterline, riflettendo il modello di ricavi ricorrenti basato su abbonamenti di alta qualità. L'è aumentato del 15%, raggiungendo i 694 milioni di sterline, con un margine in aumento di 120 punti base, al 27,6%. L'è aumentato del 17%, raggiungendo i 530 milioni di sterline, riflettendo la crescita dell'utile operativo sottostante e la riduzione delle spese relative alle acquisizioni. La società segnala uno stato patrimoniale solido, con 1 miliardo di sterline di liquidità disponibile e undi 1,7x."Sage ha registratonell'anno fiscale 2025 - ha commentato il- La forte e ampia crescita dei ricavi e la significativa espansione dei margini riflettono la nostra attenzione all'esecuzione strategica, il nostro modello di business resiliente e i continui investimenti nei nostri prodotti, nella nostra piattaforma e nelle nostre persone"."Siamo entusiasti del ritmo del cambiamento tecnologico - ha aggiunto - L'per le aziende e creando un'opportunità significativa per Sage, consentendoci di migliorare e accelerare i vantaggi offerti dal nostro software. Sage Copilot sta già creando valore, aiutando i clienti a prendere decisioni più intelligenti e ad essere più produttivi, mentre il lancio degli agenti di intelligenza artificiale sta offrendo la prossima ondata di soluzioni intelligenti".Sage Group ha proposto unfinale di 14,4 penny, con un aumento del dividendo annuale del 7% a 21,85 penny, in linea con la nostra politica progressiva. Inoltre, ha annunciato un programma difino a 300 milioni di sterline, a dimostrazione della solida generazione di cassa di Sage, della solida posizione finanziaria e della fiducia del board nelle prospettive future di Sage.Nell', la società prevede una crescita organica del fatturato totale pari o superiore al 9%. Si prevede che i margini operativi continueranno a crescere nell'anno fiscale 2026 e oltre, mentre si concentra sulla crescita efficiente del Gruppo.