Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:11
25.326 +1,00%
Dow Jones 18:11
50.114 0,00%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

New York: si concentrano le vendite su Cognizant Technology Solutions

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, con un ribasso del 3,59%.

La tendenza ad una settimana di Cognizant Technology Solutions è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo di Cognizant Technology Solutions evidenzia un declino dei corsi verso area 73,59 USD con prima area di resistenza vista a 75,58. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 72,86.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
