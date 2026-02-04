Wall Street contrastata: male i produttori di chip, ondata di vendite sul settore tech

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1% sul, mentre, al contrario, si muove in retromarcia l', che scivola a 6.851 punti.Pessimo il(-2,38%); con analoga direzione, in discesa l'(-0,98%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,13%),(+1,51%) e(+1,35%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,94%),(-2,10%) e(-1,48%).Wall Street prosegue la rotazione settoriale: gli investitori continuano ad abbandonare in massa iin favore di società legate al miglioramento delle prospettive di crescita. Perdite ampliate anche a causa dei timori sul possibile fallimento dei colloqui nucleari tra, con ilche sale del 3%.Giornata negativa in particolare per i chipmaker:(AMD) è crollata del 17% a causa di un outlook deludente, in netto calo anche. Ancora giù anche ile il, confermando un clima di incertezza economica e geopolitica.Sul fronte macroeconomico, stazionario ail. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'si è confermato a 53,7 punti, come il mese precedente (dato rivisto da 54,4 punti), risultando comunque superiore alle attese del mercato che stimavano un leggero calo a 52,5 punti.Rivisto al rialzo invece ilnegli. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato anel mese di gennaio contro una stima preliminare di 52,5, e i 52,5 punti del mese precedente. Migliora anche l', che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a, in aumento dai 52,8 punti della stima preliminare e rispetto ai 52,7 punti di dicembre.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+7,64%),(+4,05%),(+3,87%) e(+3,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,89%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,67%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,28%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,90%.Al top tra i, si posizionano(+7,64%),(+7,16%),(+6,37%) e(+5,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -17,16%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 14,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 13,36%.In perdita, che scende dell'11,37%.