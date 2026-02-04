Wall Street contrastata: male i produttori di chip, ondata di vendite sul settore tech

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1% sul Dow Jones
, mentre, al contrario, si muove in retromarcia l'S&P-500
, che scivola a 6.851 punti.
Pessimo il Nasdaq 100
(-2,38%); con analoga direzione, in discesa l'S&P 100
(-0,98%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia
(+2,13%), beni di consumo per l'ufficio
(+1,51%) e sanitario
(+1,35%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica
(-2,94%), telecomunicazioni
(-2,10%) e beni di consumo secondari
(-1,48%).
Wall Street prosegue la rotazione settoriale: gli investitori continuano ad abbandonare in massa i Big Tech
in favore di società legate al miglioramento delle prospettive di crescita. Perdite ampliate anche a causa dei timori sul possibile fallimento dei colloqui nucleari tra Usa
e Iran
, con il petrolio
che sale del 3%.
Giornata negativa in particolare per i chipmaker: Advanced Micro Devices
(AMD) è crollata del 17% a causa di un outlook deludente, in netto calo anche NVIDIA
. Ancora giù anche il comparto software
e il Bitcoin
, confermando un clima di incertezza economica e geopolitica.
Sul fronte macroeconomico, stazionario a gennaio
il settore terziario americano
. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero
si è confermato a 53,7 punti, come il mese precedente (dato rivisto da 54,4 punti), risultando comunque superiore alle attese del mercato che stimavano un leggero calo a 52,5 punti.
Rivisto al rialzo invece il PMI dei servizi
negli Stati Uniti
. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 52,7 punti
nel mese di gennaio contro una stima preliminare di 52,5, e i 52,5 punti del mese precedente. Migliora anche l'indice composito
, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a 53 punti
, in aumento dai 52,8 punti della stima preliminare e rispetto ai 52,7 punti di dicembre.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Amgen
(+7,64%), Nike
(+4,05%), 3M
(+3,87%) e Walt Disney
(+3,40%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nvidia
, che prosegue le contrattazioni a -3,89%.
Sotto pressione IBM
, che accusa un calo del 3,67%.
Scivola Goldman Sachs
, con un netto svantaggio del 3,28%.
In rosso United Health
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,90%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Amgen
(+7,64%), Old Dominion Freight Line
(+7,16%), Charter Communications
(+6,37%) e GE Healthcare Technologies
(+5,36%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Advanced Micro Devices
, che continua la seduta con -17,16%.
Pessima performance per AppLovin
, che registra un ribasso del 14,72%.
Sessione nera per Palantir Technologies
, che lascia sul tappeto una perdita del 13,36%.
In perdita Micron Technology
, che scende dell'11,37%.