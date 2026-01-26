Apertura positiva per Wall Street, focus su conti "Big Tech" e riunione Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 49.309 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.949 punti.Poco sopra la parità il(+0,37%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,43%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,21%),(+0,94%) e(+0,82%). Il settore, con il suo -0,46%, si attesta come peggiore del mercato.Settimana molto importante per investitori che guardano alla prossima riunione riunione dellae ai conti delle "". Sul, si prevede che la Fed mantenga i tassi invariati. L'attenzione è rivolta anche alle tensioni tra, con quest'ultimo prossimo alle dimissioni a maggio in un clima di acceso scontro politico. Per quanto riguarda gli utili, inveci, fari puntati su quattro delle "":(attese mercoledì) e(giovedì), i cui risultati forniranno indicazioni chiave su consumi e investimenti in IA.Nel, ilsi consolida tra le tensionie l'negli Stati Uniti. Proprio il maltempo sta penalizzando i titoli delle compagnie aeree, mentrebrilla (+11% l'utile) grazie alla spinta delle tecnologie per il gas. Infine, nel settore tech, si segnala l'importante mossa di, che ha investitoinper accelerare la costruzione di "fabbriche dell'IA" entro il 2030.Tra i(+1,69%),(+1,03%),(+1,03%) e(+1,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,44%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,18%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,75%.(+4,60%),(+2,30%),(+2,25%) e(+1,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,54%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,42%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.