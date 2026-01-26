Apertura positiva per Wall Street, focus su conti "Big Tech" e riunione Fed

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones
, che avanza a 49.309 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.949 punti.
Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,37%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,43%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti utilities
(+1,21%), materiali
(+0,94%) e informatica
(+0,82%). Il settore beni di consumo secondari
, con il suo -0,46%, si attesta come peggiore del mercato.
Settimana molto importante per investitori che guardano alla prossima riunione riunione della Federal Reserve
e ai conti delle "Big Tech
". Sul fronte monetario
, si prevede che la Fed mantenga i tassi invariati. L'attenzione è rivolta anche alle tensioni tra Donald Trump
e Jerome Powell
, con quest'ultimo prossimo alle dimissioni a maggio in un clima di acceso scontro politico. Per quanto riguarda gli utili, inveci, fari puntati su quattro delle "Magnifiche 7
": Microsoft
, Meta
e Tesla
(attese mercoledì) e Apple
(giovedì), i cui risultati forniranno indicazioni chiave su consumi e investimenti in IA.
Nel settore energetico
, il petrolio
si consolida tra le tensioni USA-Iran
e l'ondata di gelo
negli Stati Uniti. Proprio il maltempo sta penalizzando i titoli delle compagnie aeree, mentre Baker Hughes
brilla (+11% l'utile) grazie alla spinta delle tecnologie per il gas. Infine, nel settore tech, si segnala l'importante mossa di NVIDIA
, che ha investito 2 miliardi di dollari
in CoreWeave
per accelerare la costruzione di "fabbriche dell'IA" entro il 2030.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Cisco Systems
(+1,69%), Goldman Sachs
(+1,03%), McDonald's
(+1,03%) e Apple
(+1,00%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing
, che ottiene -1,44%.
Giornata fiacca per United Health
, che segna un calo dell'1,18%.
Piccola perdita per Microsoft
, che scambia con un -0,75%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, AppLovin
(+4,60%), Baker Hughes Company
(+2,30%), Atlassian
(+2,25%) e Cisco Systems
(+1,69%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MicroStrategy Incorporated
, che ottiene -2,74%.
Scivola Micron Technology
, con un netto svantaggio del 2,54%.
In rosso Intel
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,42%.
Spicca la prestazione negativa di Advanced Micro Devices
, che scende dell'1,82%.