NVIDIA e Lilly: nasce il laboratorio AI da 1 miliardo di dollari per rivoluzionare la scoperta dei farmaci

NVIDIA

Eli Lilly

(Teleborsa) -hanno annunciato oggi la creazione di unbasato sull', con un investimento congiunto fino ain cinque anni.L'iniziativa, presentata durante la conferenza J.P. Morgan Healthcare, unisce l'esperienza farmaceutica secolare di Lilly con la leadership di NVIDIA nell'infrastruttura di calcolo accelerato. Il laboratorio avrà sede nellae vedrà scienziati, ricercatori e ingegneri delle due aziende lavorare fianco a fianco per superare le sfide storiche dello sviluppo dei farmaci.Il cuore tecnologico del laboratorio poggerà sulla piattaformae sull'architettura di prossima generazione. L'integrazione di queste tecnologie permetterà di creare un "sistema di apprendimento continuo" che connetterà i laboratori biologici (wet labs) di Lilly con i laboratori computazionali (dry labs), garantendo una sperimentazione assistita dall'AI attiva 24 ore su 24.L'approccio "" mira a generare dati su larga scala per addestrare modelli di frontiera in grado di esplorare spazi chimici e biologici in silico prima ancora della sintesi molecolare."L'intelligenza artificiale sta trasformando ogni settore e il suo impatto più profondo si avrà nelle scienze della vita – ha affermato, fondatore e CEO di NVIDIA –. NVIDIA e Lilly stanno unendo il meglio dei nostri settori per inventare un nuovo modello per la scoperta di farmaci, in cui gli scienziati possono esplorare vasti spazi biologici e chimici in silico prima che venga prodotta una singola molecola"."Da quasi 150 anni lavoriamo per offrire ai pazienti farmaci in grado di cambiare la vita – ha aggiunto, presidente e CEO di Lilly –. Combinando i nostri volumi di dati e conoscenze scientifiche con la potenza di calcolo e l'esperienza nella creazione di modelli di NVIDIA, potremmo reinventare la scoperta dei farmaci così come la conosciamo. Riunendo talenti di livello mondiale in un ambiente di startup, stiamo creando le condizioni per innovazioni che nessuna delle due aziende potrebbe raggiungere da sola".