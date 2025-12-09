Piazza Affari: ingrana la marcia Comer Industries

produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza

(Teleborsa) - Rialzo per il, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,35%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 46,4 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 43,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 49,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)