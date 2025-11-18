Milano 11:16
Finanza
Borgosesia, Modefinance conferma rating di merito creditizio A3-
(Teleborsa) - Modefinance, agenzia italiana di rating registrata presso l’ESMA - l’Autorità di vigilanza europea degli strumenti finanziari e dei mercati - in sede di revisione del rating pubblico al merito creditizio di Borgosesia, società quotata all’Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi – ai sensi del regolamento europeo 1060/2009, ha confermato lo stesso al livello A3-.

Tale valutazione – equivalente, sulla base del mapping vigente, a quella A- delle principali agenzie di rating internazionali – risulta essere tre notch più elevata rispetto a quella minima necessaria per considerare investment grade le emissioni della società.
