Borgosesia emette bond strutturato per 50 milioni euro
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Borgosesia, società quotata all’Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, comunica l’emissione di un nuovo bond strutturato per un importo massimo di 50 milioni di euro.

Il nuovo bond, che si inserisce nell'ambito dell’operazione di cartolarizzazione perseguita con Euclide, che prevede, nel medio periodo e attraverso più fasi, una raccolta complessiva fino a 150 milioni di euro, sarà collateralizzato dai titoli emessi da una newco a fronte del trasferimento di immobili del Gruppo eccedenti quelli destinati al conferimento a Euclide. Tale

Il bond avrà una durata di 5 anni e prevede rimborsi obbligatori dal 24° mese successivo alla sua prima emissione (prevista al massimo entro il 31 gennaio 2026) in funzione della liquidazione degli attivi collateralizzati. È inoltre regolato al tasso fisso del 6,30% annuo con cedola trimestrale.

L’emissione è destinata sia ad investitori professionali che retail, in Italia e all’estero, nel rispetto delle limitazioni poste dal relativo regolamento.

Borgosesia richiederà l’ammissione del Prestito Obbligazionario alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

In prima sottoscrizione, le obbligazioni – che avranno un valore nominale unitario di mille euro e verranno emesse per il 100% del valore nominale – potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari a 100.000 euro , corrispondente a 100 obbligazioni, oppure superiore, per multipli di mille euro.

In linea con le previsioni di sviluppo articolate nel Piano strategico di Gruppo approvato nel gennaio scorso, l’emissione delle obbligazioni è destinata ad accrescere tanto le attività Alternative – dando in tale contesto impulso alle sinergie sviluppabili con
OneOSix - che quelle di co-investimento con terzi e, per il rimanente, alla ottimizzazione della tesoreria del Gruppo e del processo di valorizzazione del residuo portafoglio immobiliare di proprietà.

