Borgosesia emette bond strutturato per 50 milioni euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Borgosesia
, società quotata all’Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, comunica l’emissione di un nuovo bond strutturato
per un importo massimo di 50 milioni di euro
.Il nuovo bond
, che si inserisce nell'ambito dell’operazione di cartolarizzazione perseguita con Euclide, che prevede, nel medio periodo e attraverso più fasi, una raccolta complessiva fino a 150 milioni di euro, sarà collateralizzato dai titoli emessi da una newco a fronte del trasferimento di immobili
del Gruppo eccedenti quelli destinati al conferimento a Euclide. Tale
Il bond avrà una durata di 5 anni
e prevede rimborsi obbligatori dal 24° mese successivo alla sua prima emissione
(prevista al massimo entro il 31 gennaio 2026
) in funzione della liquidazione degli attivi collateralizzati. È inoltre regolato al tasso fisso del 6,30% annuo
con cedola trimestrale.
L’emissione è destinata sia ad investitori professionali che retail
, in Italia e all’estero, nel rispetto delle limitazioni poste dal relativo regolamento.
Borgosesia richiederà l’ammissione del Prestito Obbligazionario
alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan
, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
In prima sottoscrizione, le obbligazioni – che avranno un valore nominale unitario di mille euro
e verranno emesse per il 100% del valore nominale
– potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari a 100.000 euro , corrispondente a 100 obbligazioni, oppure superiore, per multipli di mille euro.
In linea con le previsioni di sviluppo articolate nel Piano strategico di Gruppo approvato nel gennaio scorso, l’emissione delle obbligazioni è destinata ad accrescere tanto le attività Alternative
– dando in tale contesto impulso alle sinergie sviluppabili con
OneOSix - che quelle di co-investimento con terzi
e, per il rimanente, alla ottimizzazione della tesoreria
del Gruppo e del processo di valorizzazione del residuo portafoglio immobiliare di proprietà.