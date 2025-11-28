Borgosesia emette bond strutturato per 50 milioni euro

Borgosesia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata all’Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, comunicaper un importo massimo di, che si inserisce nell'ambito dell’operazione di cartolarizzazione perseguita con Euclide, che prevede, nel medio periodo e attraverso più fasi, una raccolta complessiva fino a 150 milioni di euro,del Gruppo eccedenti quelli destinati al conferimento a Euclide. TaleIl bond avrà unae prevede(prevista al massimo entro il) in funzione della liquidazione degli attivi collateralizzati. È inoltre regolato alcon cedola trimestrale.L’emissione è, in Italia e all’estero, nel rispetto delle limitazioni poste dal relativo regolamento.Borgosesia richiederàalla negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana.In prima sottoscrizione, le obbligazioni – che avranno une verranno– potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari a 100.000 euro , corrispondente a 100 obbligazioni, oppure superiore, per multipli di mille euro.In linea con le previsioni di sviluppo articolate nel Piano strategico di Gruppo approvato nel gennaio scorso,– dando in tale contesto impulso alle sinergie sviluppabili conOneOSix -e, per il rimanente, alladel Gruppo e del processo di valorizzazione del residuo portafoglio immobiliare di proprietà.