Borgosesia, ok di Banca d’Italia all’acquisizione di Oneosix

(Teleborsa) - Borgosesia ha fatto sapere che Banca d’Italia
ha rilasciato l’autorizzazione all’acquisizione dell’intero capitale di Oneosix
, intermediario finanziario veronese iscritto all’albo ex art. 106 TUB e specializzato nell’acquisto e gestione di crediti deteriorati
. L’operazione, del valore complessivo di 5,5 milioni di euro
, sarà perfezionata dalla controllata Borgosesia Alternative.
Il via libera della Vigilanza consente ora l’esecuzione del contratto di compravendita stipulato il 26 settembre 2024 con i venditori
– tra cui Istituto Atesino di Sviluppo, Zarco, Mediocredito Trentino-Alto Adige, F.lli Poli, Immobiliare Adige, Net Insurance e Andrea Varallo – previa verifica dell’assenza di circostanze tali da compromettere la normale operatività della società target.
Il corrispettivo sarà versato in due tranche
: 2,5 milioni di euro al closing ed ulteriori 3 milioni di euro, oltre agli interessi maturati a un tasso pari all’Euribor 3 mesi più uno spread dello 0,5%, entro 18 mesi.
Secondo Borgosesia, l’operazione
permetterà di rafforzare le attività Alternative previste dal Piano Strategico '27
, approvato a gennaio 2025, con l’obiettivo di accelerare la crescita dei servizi offerti a investitori terzi e potenziare le attività di acquisto e gestione di NPL, inclusi gli UTP e le posizioni in Stage 2, anche attraverso interventi nei processi di ristrutturazione dei debitori.