Borgosesia, ok di Banca d’Italia all’acquisizione di Oneosix

(Teleborsa) - Borgosesia ha fatto sapere cheha rilasciato l’autorizzazione all’acquisizione dell’intero capitale di, intermediario finanziario veronese iscritto all’albo ex art. 106 TUB e specializzato nell’acquisto e gestione di. L’operazione, del valore complessivo di, sarà perfezionata dalla controllata Borgosesia Alternative.Il via libera della Vigilanza consente ora l’esecuzione del contratto di compravendita stipulato il 26 settembre 2024 con i– tra cui Istituto Atesino di Sviluppo, Zarco, Mediocredito Trentino-Alto Adige, F.lli Poli, Immobiliare Adige, Net Insurance e Andrea Varallo – previa verifica dell’assenza di circostanze tali da compromettere la normale operatività della società target.Il corrispettivo sarà versato in: 2,5 milioni di euro al closing ed ulteriori 3 milioni di euro, oltre agli interessi maturati a un tasso pari all’Euribor 3 mesi più uno spread dello 0,5%, entro 18 mesi.Secondo Borgosesia, l’permetterà di rafforzare le attività Alternative previste dal, approvato a gennaio 2025, con l’obiettivo di accelerare la crescita dei servizi offerti a investitori terzi e potenziare le attività di acquisto e gestione di NPL, inclusi gli UTP e le posizioni in Stage 2, anche attraverso interventi nei processi di ristrutturazione dei debitori.