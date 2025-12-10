Francoforte: nuovo spunto rialzista per Gerresheimer

società di packaging

Gerresheimer

Germany MDAX

produttore di contenitori

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,22%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25,21 Euro. Prima resistenza a 26,17. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 24,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)