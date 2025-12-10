Francoforte: nuovo spunto rialzista per Gerresheimer

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di packaging
, che avanza bene del 2,22%.
Il movimento di Gerresheimer
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Analizzando lo scenario del produttore di contenitori
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25,21 Euro. Prima resistenza a 26,17. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 24,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)