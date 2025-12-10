Francoforte: rosso per Hensoldt

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Hensoldt
, che mostra un decremento del 2,90%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hensoldt
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,5%, rispetto a +0,44% del Germany MDAX
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 71,2 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 72,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 74,6.
