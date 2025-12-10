New York: senza freni LKQ

LKQ

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,60%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,96%, rispetto a +0,26% dell').Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,74 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,88. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,01.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)