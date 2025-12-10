New York: senza freni LKQ

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per LKQ
, che tratta in rialzo del 4,60%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che LKQ
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,96%, rispetto a +0,26% dell'indice del basket statunitense
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,74 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,88. Il peggioramento di LKQ
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,01.
