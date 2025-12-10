Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 19:46
25.586 -0,32%
Dow Jones 19:46
47.703 +0,30%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

New York: senza freni LKQ

Migliori e peggiori
New York: senza freni LKQ
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per LKQ, che tratta in rialzo del 4,60%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che LKQ mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,96%, rispetto a +0,26% dell'indice del basket statunitense).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,74 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,88. Il peggioramento di LKQ è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```