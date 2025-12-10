Piazza Affari: rosso per Acea

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multiutility capitolina
, che mostra un decremento dell'1,80%.
L'andamento di Acea
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società multiservizi
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 22,15 Euro. Primo supporto visto a 21,59. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 21,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)