Piazza Affari: rosso per Acea

Piazza Affari: rosso per Acea
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multiutility capitolina, che mostra un decremento dell'1,80%.

L'andamento di Acea nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società multiservizi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 22,15 Euro. Primo supporto visto a 21,59. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 21,39.

