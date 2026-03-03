Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Acea

(Teleborsa) - In forte ribasso la multiutility capitolina
, che mostra un -5,3%.
Il trend di Acea
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società multiservizi
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25,41 Euro. Primo supporto visto a 24,29. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)