Milano 17:29
44.416 -4,03%
Nasdaq 17:29
24.587 -1,62%
Dow Jones 17:28
48.057 -1,73%
Londra 17:29
10.454 -3,02%
Francoforte 17:29
23.737 -3,66%

Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Acea

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso la multiutility capitolina, che mostra un -5,3%.

Il trend di Acea mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società multiservizi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25,41 Euro. Primo supporto visto a 24,29. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,91.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
