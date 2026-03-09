Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:05
24.629 -0,06%
Dow Jones 20:05
47.165 -0,71%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: rosso per Danieli

Piazza Affari: rosso per Danieli
Sottotono la multinazionale friulana, che passa di mano con un calo del 3,62%.
