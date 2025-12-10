Piazza Affari: scambi negativi per Buzzi

società attiva nel settore del cemento

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 3,10%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 51,88 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 48,77 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento diè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 51,88.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)