Milano 17:20
46.278 -1,97%
Nasdaq 17:20
24.893 -0,27%
Dow Jones 17:20
48.839 -0,28%
Londra 17:20
10.782 -1,18%
Francoforte 17:19
24.682 -2,38%

Il Settore automotive dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore automotive dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 281.746,88 punti, in netto calo del 3,88%.
Condividi
```