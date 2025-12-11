Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la giornata del 10 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 43.549. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 43.407. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 43.349.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)