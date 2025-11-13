Milano 9:30
44.972 +0,40%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:30
9.886 -0,25%
24.396 +0,06%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, in guadagno dello 0,80% sui valori precedenti.

Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45.418, mentre il supporto più immediato si intravede a 43.543. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47.293.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```