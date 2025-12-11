Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
Andamento annoiato per il FTSE Mid Cap, che chiude la sessione in ribasso dello 0,59%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 58.556. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 58.211. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 58.096.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)