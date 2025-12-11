Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 19:23
25.595 -0,70%
Dow Jones 19:23
48.679 +1,29%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

Il CAC40 chiude a 8.085,76 punti

Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,79%
Parigi guadagna bene e porta a casa un +0,79%, terminando la sessione a 8.085,76 punti.
