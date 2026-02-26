Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:38
24.908 -1,66%
Dow Jones 18:38
49.291 -0,39%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,72%

Il CAC40 chiude a 8.620,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,72%
Parigi guadagna bene e porta a casa un +0,72%, terminando la sessione a 8.620,93 punti.
Condividi
```