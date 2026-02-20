Milano 9:12
Il CAC40 avvia la seduta a 8.442,18 punti

Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,52%
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,52%, dopo aver aperto a 8.442,18 punti.
