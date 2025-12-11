Milano 17:35
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,49%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.703,16 punti

Londra conclude in progresso dello 0,49%, archiviando la sessione a 9.703,16 punti.
