Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 18:45
24.736 -2,38%
Dow Jones 18:45
49.290 +0,10%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,85%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.402,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,85%
Londra amplia la performance positiva dello 0,85% e chiude a 10.402,34 punti.
Condividi
```