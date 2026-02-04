Milano
17:35
46.636
+0,47%
Nasdaq
18:45
24.736
-2,38%
Dow Jones
18:45
49.290
+0,10%
Londra
17:40
10.402
+0,85%
Francoforte
17:35
24.603
-0,72%
Mercoledì 4 Febbraio 2026, ore 19.02
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,85%
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,85%
Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.402,34 punti
In breve
,
Finanza
04 febbraio 2026 - 17.43
Londra amplia la performance positiva dello 0,85% e chiude a 10.402,34 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Londra
(258)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,85%
