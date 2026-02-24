Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:44
24.983 +1,11%
Dow Jones 19:44
49.275 +0,97%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,04%

Il FTSE 100 chiude a 10.680,59 punti

In breve, Finanza
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 10.680,59 punti.
