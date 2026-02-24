Milano
17:35
46.652
-0,10%
Nasdaq
19:44
24.983
+1,11%
Dow Jones
19:44
49.275
+0,97%
Londra
17:35
10.681
-0,04%
Francoforte
17:35
24.986
-0,02%
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 20.01
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,04%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,04%
Il FTSE 100 chiude a 10.680,59 punti
In breve
,
Finanza
24 febbraio 2026 - 17.43
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 10.680,59 punti.
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,04%
Argomenti trattati
Londra
(201)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,04%
