Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:42
24.690 -0,17%
Dow Jones 17:42
49.555 +0,11%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,79%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.556,17 punti

In breve, Finanza
Londra amplia la performance positiva dello 0,79% e chiude a 10.556,17 punti.
