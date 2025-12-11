Milano 10-dic
43.465 -0,25%
Nasdaq 10-dic
25.776 +0,42%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10-dic
9.656 +0,14%
Francoforte 10-dic
24.132 -0,13%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 25.540,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 25.540,78 in apertura.
Condividi
```