Francoforte: risultato positivo per Stroeer

(Teleborsa) - Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 35,13 Euro con prima area di resistenza vista a 36,13. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 34,57.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)