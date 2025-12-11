Francoforte: risultato positivo per Stroeer

(Teleborsa) - Avanza Stroeer
, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stroeer
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Stroeer
evidenzia un declino dei corsi verso area 35,13 Euro con prima area di resistenza vista a 36,13. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 34,57.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)