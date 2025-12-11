Milano 15:09
43.773 +0,71%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:10
9.662 +0,07%
Francoforte 15:09
24.247 +0,49%

Francoforte: risultato positivo per Stroeer

(Teleborsa) - Avanza Stroeer, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stroeer rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Stroeer evidenzia un declino dei corsi verso area 35,13 Euro con prima area di resistenza vista a 36,13. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 34,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
