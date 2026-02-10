Milano 11:51
46.786 -0,08%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:51
10.356 -0,29%
Francoforte 11:51
25.019 +0,02%

Francoforte: positiva la giornata per Stroeer

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Stroeer
(Teleborsa) - Balza in avanti Stroeer, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,99%.

Il movimento di Stroeer, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Le tendenza di medio periodo di Stroeer si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 34,9 Euro. Supporto stimato a 33,85. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 35,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
