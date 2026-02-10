Francoforte: positiva la giornata per Stroeer

Stroeer

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,99%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 34,9 Euro. Supporto stimato a 33,85. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 35,95.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)