Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:35
25.277 +0,03%
Dow Jones 18:35
50.371 +0,47%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Francoforte: scambi in positivo per Stroeer

Scambia in profit Stroeer, che lievita del 3,29%.
