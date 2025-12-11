Francoforte: rosso per Sartorius

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica
, che sta segnando un calo del 2,54%.
Lo scenario su base settimanale di Sartorius
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 249,5 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 243,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 241,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)