Francoforte: rosso per Sartorius

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che sta segnando un calo del 2,54%.

Lo scenario su base settimanale di Sartorius rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 249,5 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 243,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 241,1.

