Milano 13:05
46.362 -0,94%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:05
10.426 +0,70%
Francoforte 13:05
24.944 -0,18%

Francoforte: rosso per Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Seduta in ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che mostra un decremento del 3,73%.
